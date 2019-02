Trotz des niedrigen Zinsniveaus hat die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ihren Gewinn im vergangenen Jahr stabil gehalten. Nach Steuern verdiente das Institut 2018 nach vorläufigen Zahlen 420 Millionen Euro, wie die LBBW am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Im Vorjahr waren es 419 Millionen Euro. Grund für die geringe Steigerung war ein höherer Ertragssteueraufwand. Vor Steuern hatte die Bank ihren Gewinn unter anderem dank niedrigerer Personalkosten um 8,4 Prozent auf 558 Millionen Euro gesteigert. Positiv entwickelte sich das Geschäft mit Privatkunden, in dem die LBBW wieder schwarze Zahlen schrieb. Außerdem war 2018 das erste Jahr, in dem die Landesbank kein Geld mehr für Altlasten aus der Finanzkrise aufwenden musste.

