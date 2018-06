Landes-SPD will mehr Frauen in den Kommunalparlamenten

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Südwest-SPD will mehr Frauen in den Kommunalparlamenten sehen. Der Landesvorstand der Partei unterstütze entsprechende Forderungen des Landesfrauenrats, erklärte SPD-Chef Nils Schmid am Samstag in Stuttgart. Frauen sollten künftig 50 Prozent der Listenplätze bei Kommunalwahlen garantiert bekommen. Das Kommunalwahlrecht im Land müsse entsprechend geändert werden. Bislang gibt es in dem Gesetz keine Regelung mit Blick auf die Geschlechteraufteilung der Kandidaten. „Wir machen ernst mit Gleichstellung in der Kommunalpolitik“, sagte Schmid. „Der momentane Frauenanteil von gerade einmal 20 Prozent in den Kommunalparlamenten ist schlicht und ergreifend beschämend.“

