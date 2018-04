Landebahn-Sanierung in Stuttgart sorgt für Einschränkungen

Der Stuttgarter Flughafen erneuert seine Start- und Landebahn und muss deshalb im Jahr 2020 für einige Zeit mit einer deutlich kürzeren Piste auskommen. Bei laufendem Flugbetrieb soll am östlichen Ende etwa ein Drittel der insgesamt gut 3,3 Kilometer langen Bahn instand gesetzt werden, wie der Flughafen am Dienstag mitteilte. Für die Passagiere bedeutet das, dass von Mitte April bis Mitte Juni 2020 weniger Flugzeuge in Stuttgart starten und landen können. Für Langstrecken-Maschinen ist die Bahn dann nämlich zu kurz. Bei den innerdeutschen und auch den meisten europäischen Verbindungen soll es aber keine Einschränkungen geben.