Land zahlt 224 Millionen Euro zusätzlich fürs Impfen

Von Lindauer Zeitung

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag bis Sonntagabend, 18 Uhr, sind mehrere Personen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz von der Polizei Lindau angezeigt worden.

Vier Angehörige eines Vereins wurden am Sonntagabend in einem Vereinsheim in Lindau angetroffen und kontrolliert. Die Personen müssen jetzt mit einem Bußgeld rechnen, wie die Polizeiinspektion Lindau berichtet.

Sonntagnacht gegen 1.30 Uhr wurde dann eine 34-jährige Frau mit ihren zwei Kindern von einer Streife der Lindauer Polizei kontrolliert.