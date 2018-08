Land will kommunalen Wohnungsbau stärker unterstützen

Die Landesregierung will die Kommunen beim Bau bezahlbarer Wohnungen stärker unterstützen. Das sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Mittwoch). „Wir planen unter anderem einen Grundstücksfonds, der finanzschwachen Gemeinden den Erwerb von Wohnbauflächen ermöglicht“, sagte die CDU-Politikerin. Außerdem solle auch preiswertes Wohnen gefördert werden, das oberhalb der Grenzen des sozialen Wohnungsbaus liege.

Am Donnerstag will Hoffmeister-Kraut den Angaben zufolge weitere Vorhaben zur Wohnraumförderung vorstellen. Die Ministerin verteidigte umstrittene Überlegungen zur Bereitstellung von Baugrundstücken in den Kommunen. „Schon seit den 70er Jahren haben Kommunen im Südwesten die heute im Baugesetzbuch bestehende Möglichkeit, Baugebote auszusprechen, und können als äußerstes Mittel auch enteignen, um Bauland innerhalb der Gemeinden zu gewinnen“, sagte sie. Sie sei zwar „die Letzte, die enteignen möchte“. Aber es gebe auch eine Sozialverpflichtung.