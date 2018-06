Das von Grün-Rot regierte Baden-Württemberg wird dem mit dem Bund ausgehandelten Paket zur Flüchtlingshilfe im zustimmen. Voraussetzung für das Votum am 16. Oktober in der Länderkammer sei natürlich, dass der Kompromiss sich so auch im Gesetzentwurf wiederfinde, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach Angaben seines Regierungssprechers am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Kretschmann zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis. Im SWR hob er insbesondere hervor, dass der Bund sich mit einer Pauschale von 670 Euro pro Asylbewerber im Monat beteiligen wird. Damit sei auch ein Anreiz für die schnellere Bearbeitung von Asylanträgen geschaffen worden, sagte der Regierungschef.

Innerhalb der Grünen ist die Einstufung von weiteren Balkanstaaten zu sicheren Herkunftsländern heikel. Insgesamt halten die Grünen das ausgehandelte Paket aber für eine „tragfähige Grundlage für das weitere Gesetzgebungsverfahren“, wie es in einer gemeinsamen Erklärung von Kretschmann, der grünen Vize-Regierungschefs in den Ländern und den Partei- sowie Fraktionsvorsitzenden im Bund heißt.