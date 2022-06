9-Euro-Ticket: Bahnkunden sollen auf langsamere Züge ausweichen

Die baden-württembergische Landesregierung reagiert mit zusätzlichen Zügen und mehr Personal auf den Ansturm von Passagieren in Nahverkehrszügen – ruft Reisende aber auch zu Toleranz und Rücksichtnahme auf.

„Für die Ausflugsplanung mit dem Neun-Euro-Ticket sollte beachtet werden, dass die größte Nachfrage auf den schnellen (I)RE-Linien, die teilweise auf Schnellzugniveau im Land verkehren, liegt“, teilte das Verkehrsministerium am Freitag mit. Auf den parallel verkehrenden Regionalbahnlinien sei größtenteils jedoch noch ausreichend Kapazität vorhanden.

So sollten Reisende beispielsweise statt des RE5 von Stuttgart nach Ulm lieber den MEX nutzen. Der hält zwar an allen Stationen und braucht damit länger. Er bietet „mit großer Wahrscheinlichkeit aber wesentlich mehr freie Sitzplätze.“

Hermann appelliert an Ausflügler: „Nutzen Sie wenn möglich auf den besonders belasteten Strecken die langsameren Züge und verzichten Sie dort auch auf die Mitnahme von Fahrrädern.“ Durch Toleranz und Rücksichtnahme können alle in den Bahnhöfen und in den Zügen dazu beitragen, das Reisen mit der Bahn angenehmer zu gestalten.

Das Neun-Euro-Ticket gibt es seit dem 1. Juni. Es gilt für den gesamten Nahverkehr in Deutschland – also Busse und Nahverkehrszüge. Am Pfingstwochenende kam es wegen der großen Nachfrage vielerorts zu übervollen Zügen.

Dies könnte sich an diesem Wochenende wiederholen und auch eine Woche später - dann steht wegen Fronleichnam wieder ein langes Wochenende an, das erfahrungsgemäß viele Menschen für Ausflüge nutzen.

Unter anderem auf folgenden Strecken wird eine starke Auslastung erwartet:

Südbahn: Viel Betrieb erwarten Bahn und Land unter anderem auf der Strecke Stuttgart–Ulm–Lindau-Reutin. Die Bahn „setzt alles daran“, hier wie am Wochenende alle Züge wie vorgesehen mit vier Doppelstockwagen fahren zu lassen, „obwohl derzeit ein erhöhter Schadstand vorliegt“, so das Verkehrsministerium.

Zollernbahn: Im IRE6 Stuttgart-Aulendorf wurden keine zusätzlichen Kapazitäten geschaffen. Dies sei nur bei der Regionalbahn Tübingen-Sigmaringen möglich gewesen. Das Ministerium ruft Reisende auf diesem Abschnitt dazu auf, auch diese Züge zu nutzen.

Schwarzwaldbahn: Beim RE2 Karlsruhe-Konstanz werden auf der Schwarzwaldbahn zwei zusätzliche Fahrten angeboten – morgens von Offenburg nach Konstanz, abends zurück. Den Betrieb übernimmt die schweizerische SBB.

Darüber hinaus hatte das Land einen Auftrag für zusätzliche Zugverbindungen ausgeschrieben, die bei besonderen Anlässen schnell eingerichtet werden können. Den Zuschlag hat das Unternehmen SVG aus Horb erhalten, das bisher nicht im baden-württembergischen Schienennetz aktiv ist.

Die SVG startet am Sonntag, 12. Mai, den Betrieb. Am Fronleichnamswochenende sind zum Beispiel zusätzliche Züge zum Southside-Festival geplant. „Touristisch interessanten Ziele am Bodensee oder in Oberschwaben und attraktive Events in Baden-Württemberg sollen noch besser mit der Bahn erreichbar sein“, sagt Hermann.

Die „Freizeitexpresse“ auf der Südbahn und der Gäubahn laufen dann auch über dieses Kontingent – das ist für die Reisenden in sofern ein Vorteil, weil die SVG-Züge eine größere Kapazität für Fahrradstellplätze haben. Gerade die Mitnahme von Fahrrädern stellt die Eisenbahnunternehmen vor Probleme, wenn der Ansturm an Passagieren – wie beim Neun-Euro-Ticket – ohnehin schon groß ist.

Der private Bahnanbieter Go Ahead riet Kunden in Baden-Württemberg grundsätzlich davon ab, an Wochenenden und Feiertagen Fahrräder oder sperriges Gepäck im Zug mitzunehmen. Als Grund nannte eine Sprecherin den zu erwartenden Ausflugsverkehr.