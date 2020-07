Land unterstützt Vereine in Krise mit 15 Millionen Euro

Das Land Baden-Württemberg unterstützt Vereine und Organisationen, die durch die Corona-Krise in Not geraten sind, insgesamt mit bis zu 15 Millionen Euro. Wie das Sozialministerium am Mittwoch mitteilte, gibt es pro Verein einmalig maximal 12 000 Euro, die nicht zurückgezahlt werden müssen.

Die Finanzhilfen sollen von August an ausgezahlt werden und an Organisationen fließen, die bislang keine andere finanzielle Unterstützung bekommen haben. Das Programm steht ehrenamtlich getragenen, gemeinnützigen Vereinen offen. Soziale Organisationen wie Tafelvereine oder Migrantenorganisationen werden bevorzugt. Mit den Fördergeldern sollen die Vereine entgangene Einnahmen wie Eintrittsgelder oder Veranstaltungserlöse ausgleichen können.

Für die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Sabine Wölfle, reicht das Programm nicht aus. In Baden-Württemberg gebe es nicht nur kleine soziale Träger, sondern auch größere mit vielen hauptamtlich Beschäftigten. Für diese sei die maximale Förderhöhe von 12 000 Euro nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

