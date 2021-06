Land unterstützt Unikliniken mit 100 Millionen Euro

Das Land unterstützt die vier Universitätskliniken des Landes in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm wegen der Corona-Krise mit einer weiteren Finanzspritze. Für das Jahr 2020 werde ein Zuschuss in Höhe von rund 100 Millionen Euro gewährt, wie das Wissenschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Damit sollen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gemindert sowie der Betrieb der vier Häuser sichergestellt werden. Im April und Juni 2020 hatten die Kliniken bereits einen Zuschuss zur Pandemiebewältigung in Höhe von 77 Millionen Euro erhalten.

„Wir wollen sicherstellen, dass die Universitätskliniken weiterhin ihren grundlegenden Beitrag zur Gesundheitsversorgung und aktuell in der Pandemiebewältigung leisten können“, sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) in Stuttgart. Mit über 26000 Vollzeitbeschäftigten gehörten die Unikliniken zu den wichtigsten Arbeitgebern im Land.

