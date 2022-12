Land und EU fördern Projekte gegen die Jugendarmut

Das Sozialministerium fördert 2023 zehn Projekte gegen Jugendarmut: Insgesamt gibt es sechs Millionen Euro dafür, die Hälfte kommt von der Europäischen Union und die Hälfte vom Land. Dabei gehe es sowohl um Vorhaben mit präventiven Maßnahmen als auch um Projekte, welche die Folgen von Jugendarmut abmildern sollen, teilte Sozialminister Manne Lucha (Grüne) am Freitag in Stuttgart mit.

„Mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut betroffen.“ Teilhabe dürfe in der Gesellschaft aber nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Ziel der Förderprojekte sei es, Ungleichheiten in der Gesellschaft abzubauen und möglichst allen Kindern und Jugendlichen gleich gute Startmöglichkeiten zu bieten.

Sozialministerium

© dpa-infocom, dpa:221202-99-753258/2