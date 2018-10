Das Land Baden-Württemberg gibt in den Jahren 2018/2019 zwei Milliarden Euro mehr aus als geplant. Das sieht der Nachtragsetat vor, den das Kabinett am Dienstag in Stuttgart beschlossen hat. Er sieht etwa Maßnahmen zur Luftreinhaltung, eine Bezahlung von Überstunden für Polizisten, mehr Studienplätze für Grundschullehrer und ein Investitionspaket für die Kommunen vor.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Dienstag, die Einigung auf den Nachtragsetat zeige, dass die Koalition handlungsfähig sei und solide regiere. Der Nachtrag ergänzt den Doppelhaushalt 2018/2019, der für zwei Jahre Ausgaben von rund hundert Milliarden Euro umfasst. Das Zahlenwerk soll am 21. November in den Landtag eingebracht und am 12. Dezember beschlossen werden.

Mit dem Nachtragsetat laufe die Schuldenuhr in Baden-Württemberg noch schneller rückwärts, sagte Kretschmann. Er bezog sich dabei auf die Pläne, 2018 und 2019 insgesamt eine Milliarde Euro an Schulden am Kreditmarkt zurückzuzahlen - dort ist das Bundesland noch mit 46 Milliarden Euro verschuldet. Unterm Strich will Baden-Württemberg von 2017 bis Ende 2019 nach den Worten von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) fast 6 Milliarden Euro an direkten und indirekten (impliziten) Schulden loswerden. Unter impliziten Schulden versteht die grün-schwarze Landesregierung noch ausstehende Sanierungsmaßnahmen, etwa von landeseigenen Gebäuden und Straßen.

Rund eine Milliarde Euro will das Land für Risiken zurücklegen. Ministerin Sitzmann nannte hier die Entwicklung von Kosten für junge, unbegleitete Flüchtlinge und von Kosten für Menschen mit Behinderung, die über das so genannte Bundesteilhabegesetz Unterstützung bekommen. Sollten die zurückgelegten Mittel nicht gebraucht werden, könnten sie laut Sitzmann als Rücklage für konjunkturell schlechte Zeiten dienen.

Die Kommunen bekommen 2018 und 2019 jeweils 134 Millionen Euro für die Unterbringung von geduldeten Flüchtlingen. „Bislang sind die Kreise dafür alleine aufgekommen. Wir lassen sie nicht im Regen stehen“, sagte Sitzmann. Mehr Geld soll auch in die Betreuung in den Kindergärten und in den Ausbau von Radwegen, Bussen und Bahnen fließen. Es wird Geld für Landwirte eingeplant, die hohe Schäden infolge der Dürre in diesem Jahr zu verzeichnen haben. Auch schafft das Land 200 zusätzliche Studienplätze für Grundschullehrer, um den Lehrermangel zu entschärfen. Die Verwaltungsgerichte bekommen mehr Stellen, um Asylverfahren schneller bearbeiten zu können.

Baden-Württemberg verzeichnet seit langem steigende Steuereinnahmen - die nächste Steuerschätzung wird Ende des Monats erwartet. Die FDP forderte wiederholt, mehr Geld in den Abbau von Kreditmarktschulden zustecken. Da die Zinsen für geliehenes Geld aber derzeit niedrig sind, will die Landesregierung nicht noch mehr Kredite zurückzahlen. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte: „Dies ist ein gutes Beispiel, wie Haushalte gerade in guten Zeiten ruiniert werden.“ Die Schuldenlast für künftige Generationen müssen sinken. Auch SPD-Fraktionschef Andreas Stoch sagte in Richtung Grün-Schwarz, es seien mutigere Schritte nötig - sowohl zur Schuldentilgung wie zur Behebung des Sanierungsstaus und auch der Wohnungsnot im Land.

