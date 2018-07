Salem (dpa/lsw) - Das Land steckt weitere sechs Millionen Euro in umfangreiche Sanierungsmaßnahmen des Klosters und Schlosses Salem. Bis Mitte 2014 sollen damit Sternenhof, Marstallgebäude und Münster des ehemaligen Zisterzienserklosters restauriert werden, berichtete Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, am Dienstag in Salem (Bodenseekreis). Die gleiche Summe sei seit dem Kauf durch das Land im Jahr 2008 bereits in Kaisersaal, Prälatur und Münster investiert worden.

Mit einem hochkarätigen Kulturprogramm will das Land mehr Besucher in das Schloss im Hinterland des Bodensees locken. Sechs Open-Air-Konzerte, sieben Münsterkonzerte und drei Veranstaltungen im Rahmen des Mozartsommers sollen 2011 eine breite Zielgruppe erreichen. Aufgrund des Kulturetats von rund 600 000 Euro könnten zwei Open-Air-Konzerte kostenlos angeboten werden, betonte Hörrmann.

2010 besuchten 143 000 Menschen das weitläufige Areal im Hinterland des Bodensees. „Was in Salem vermittelt werden kann, das kann kein Freizeitpark, kein Stadion, kein Konzerthaus leisten“, betonte er. Auch bei den Künstlern sei der Spielort vor historischer Kulisse sehr begehrt.

Baden-Württemberg hatte das 17 Hektar große Areal mit 28 Gebäuden 2008 vom Haus Baden erworben. Ende 2010 sorgte eine Konzert-Absage an die Sängerin Shakira für Wirbel. Nachdem das im Schloss residierende Eliteinternat sein Veto einlegte, soll die Zuschauerzahl bei Großveranstaltungen in Salem künftig auf 5000 begrenzt werden.