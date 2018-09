Land schreibt weitere Musterregionen für Öko-Landbau aus

Mit weiteren Bio-Musterregionen will die Landesregierung noch mehr Potenziale im Ökolandbau heben. „Wir unterstützen den Öko-Sektor, mit dem Ziel, die steigende Nachfrage nach regional und ökologisch erzeugten Produkten so weit wie möglich mit Bio aus Baden-Württemberg zu bedienen“, erklärte Agrarminister Peter Hauk (CDU) am Sonntag in Stuttgart. Zum 1. Oktober starte eine neue Ausschreibung für die Auswahl bis zu acht weiterer Bio-Musterregionen. Die vier Musterregionen aus der ersten Ausschreibung seien mit vielfältigen Konzepten bereits erfolgreich in die Umsetzung gestartet. Nicht alle Bewerber seien dabei aber zum Zuge gekommen.