Stuttgart (dpa/lsw) - Die Einbürgerungsbehörden im Südwesten überprüfen 27 Fälle, in denen Ausländer möglicherweise manipulierte Sprachtests vorgelegt haben. Dabei „besteht nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Dortmund der Verdacht, dass Sprachzertifikate zum Zwecke des Erhalts aufenthalts- oder einbürgerungsrechtlicher Bescheide gegen Zahlung manipulativ erlangt wurden“, zitieren die „Stuttgarter Nachrichten“ (Samstag) aus einer Antwort von Integrationsministerin Bilkay Öney (SPD) auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Bernhard Lasotta (CDU).

Darüber hinaus bestünden in fünf Fällen Anhaltspunkte, „dass eine Einbürgerung durch die Vorlage eines gefälschten Sprachzertifikats über die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache“ erfolgt sei. Zum Vergleich: Nach früheren Angaben des Statistischen Landesamts wurden im vergangenen Jahr rund 14 200 Ausländer aus 142 Nationen in Baden-Württemberg eingebürgert. Dafür müssen Ausländer nachweisen, dass sie einen Deutschtest bestanden haben.

Im Januar waren bei Razzien in den Filialen einer Sprachschule in Nordrhein-Westfalen Beweise gefunden worden, dass viele Prüfungen gefälscht worden waren. Bislang haben die Ermittler in Dortmund nach Angaben der Zeitung 130 der insgesamt 840 Datensätze ausgewertet.

Pressemitteilung Statistisches Landesamt