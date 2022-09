Land nimmt schwache Schüler in den Blick - Kommt duales Studium fürs Lehramt?

Seit Jahren bescheinigen Bildungsstudien den Schülern des einstigen Primus Baden-Württemberg schwindende Fähigkeiten – zuletzt vor zwei Wochen die Vergleichsstudie der Achtklässler, kurz: Vera 8. Als Reaktion darauf, dass immer weniger Kinder richtig lesen, schreiben und rechnen können, hat das Land das Förderprogramm Starke Basis aufgelegt. „Wir müssen Stück um Stück das Niveau heben“, sagte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) zum Auftakt am Donnerstag in der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen. Ein guter Schritt, sagt die Heidelberger Bildungswissenschaftlerin Anne Sliwka der „Schwäbischen Zeitung“. Ohne ausreichende Lehrkräfte bringen alle Förderprogramme wenig, sagt sie und schlägt vor, ein duales Studium für Lehrer zu starten.

Kommende Woche stellt das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen vor, wie sich die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Bundesländern entwickelt haben. Dem Vernehmen wird Baden-Württemberg wieder nicht glänzen. Schon in den vergangenen Jahren rangierte der Südwesten stets im Mittelfeld, nachdem er lange mit Ländern wie Bayern und Sachsen zu den Musterschülern zählte. Das ist vorbei, betont Schopper. Inzwischen gehe es vor allem darum, die Fähigkeiten vieler Schüler so zu steigern, dass sie wenigstens die Mindeststandards in Mathe und Deutsch erreichen.

Alle, die heute die Schule besuchten, würden gebraucht, so Schopper. Für die Kinder selbst, aber auch angesichts der demografischen Entwicklung sei es unverantwortlich, funktionale Analphabeten aus den Schulen zu entlassen. Deshalb hat das dem Kultusministerium unterstellte Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) das Programm Starke Basis entwickelt, erklärte Schopper.

Programm für alle Schulen außer Gymnasien

Das Programm richtet sich an Schüler der ersten bis achten Klasse an den 2400 Grundschulen und den rund 1000 weiterführenden Schulen außer den Gymnasien, erklärte ZSL-Präsident Thomas Riecke-Baulecke. Für diese werde gerade ein eigenes Mathe-Programm entwickelt, in Deutsch starte am Gymnasium im Februar das Programm Zwischenspurt, das in der Mittelstufe Lesen, Schreiben und Sprechen stärken soll.

Für Starke Basis hat laut Riecke-Baulecke ein breit aufgestelltes Gremium von Experten vier zentrale Bausteine für jedes Schuljahr entwickelt. So soll etwa gezielt bei allen Schülern sichergestellt sein, dass sie am Ende der Grundschule alle Basisrechenarten beherrschten. Seit Donnerstagabend sollen alle Informationen zum Programm auf einer zentralen Homepage verfügbar sein. Lehrkräfte sollen sich immer zum Beginn zur Mitte eines jeden Schuljahres weiter qualifizieren können. „Wir wollen in jeder der rund 3500 Schulen in den nächsten zehn bis 15 Jahren mindestens eine Person, die das Qualifizierungsprogramm durchlaufen sind“, so der ZSL-Präsident. Es soll aber nicht zehn bis 15 Jahre dauern, bis die Anstrengungen Früchte tragen, betonte Schoppers Ministerialdirektor Daniel Hager-Mann. „Wir müssen vorher schauen, ob wir erfolgreich sind.“

Ganz neu ist die Idee nicht, die Basiskompetenzen der Schüler zu stärken. Schon Schoppers Vorgängerin Susanne Eisenmann (CDU) hat nach den Schockwellen der Bildungsstudien in der vergangenen Legislaturperiode das Augenmerk auf Qualität gelegt. Sie hat dafür die Schulverwaltung grundlegend umgebaut und das ZSL sowie das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg geschaffen. So sind auch die beiden Programme „Lesen macht stark“ und „Mathe macht stark“ zur Unterstützung schwächerer Schüler entstanden. Diese Programme laufen über einen Modellversuch an lediglich 62 Schulen in den Klassen fünf bis sieben und damit etwa sechs Prozent der Schüler eines Jahrgangs, erklärt Schoppers Sprecher den Unterschied zu Starke Basis. Was die Programme tatsächlich bewirken, sei noch unklar, ergänzt er. Die Pandemie habe die laufende Evaluation unterbrochen, der Erkenntnisgewinn steht also noch aus.

„Starke Basis“ soll Angebote bündeln

Trotzdem soll nun also Starke Basis flächendeckend kommen, sozusagen als Dachmarke für alle Bemühungen, um Schüler zu stärken, erklärt Schoppers Sprecher. Denn in dieses würden bestehende Programme wie „Lesen macht stark“ integriert. „Die Lehrkräfte können auf bewährte Projekte zurückgreifen, die ihnen gebündelt zur Verfügung gestellt werden. Es gibt Fortbildungen – unterrichtsbegleitend als Online-Format sowie vertiefend in der Präsenz.“

Die Bildungsforscherin Anne Sliwka, die auch Mitglied von Schoppers Wissenschaftsbeirat ist, lobt das Programm Starke Basis zwar als richtigen Weg, den in ähnlicher Form viele Staaten beschritten. Denn: „Wenn wir das Problem lösen wollen, dass Kinder nicht mal den Mindeststandard erreichen, wenn wir das in den Grundschulen verpassen, ist es ganz schwer, das hinterher aufzuholen.“ Der Lehrkräftemangel verschärfe das Problem massiv. „Wir haben Schulen, da fallen immer 20 Prozent des Unterrichts aus“, sagt sie. „Wenn wir nicht innovative Wege beschreiben, um den Lehrkräftemangel zu beseitigen, ist das kaum umsetzbar.“

Duales Studium fürs Lehramt?

Es reiche nicht, weitere Studienplätze zu schaffen. Bis die Lehrkräfte an die Schule kämen, sei es beispielsweise zu spät, um den Unterricht für den geburtenstarken Jahrgang 2020 zu sichern. Sliwka plädiert indes für ein duales Lehramtsstudium – eine Idee, an der andere Bundesländer schon Interesse bekundet hätten.

„Das duale Ausbildungsmodell ist der deutsche Exportschlager“, sagt sie, die Duale Hochschule im Südwesten gelte als innovativ und progressiv. „Es kann nicht sein, dass man lieber Unterricht ausfallen lässt, als pragmatisch umzusteuern“, so Sliwka. Andere Länder wie Finnland und Singapur, die in Bildungsstudien gut abschneiden, hätten duale Strukturen in die Lehrerausbildung integriert. Ihr schwebt ein zweijähriger dualer Master vor, noch besser wäre ein duales Bachelor-Studium, sagt sie. „Dann hätte man sofort zusätzliche Personen an den Schulen. Das wäre eine Maßnahme gegen das chronische Problem, dass wir Schülerinnen und Schüler schon ganz früh abhängen.“