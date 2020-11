Land: Millionenpaket für angeschlagene Tourismusbranche

Mit einem weiteren millionenschweren Finanzierungspaket soll der angeschlagenen baden-württembergischen Tourismusbranche nach dem Ende des befristeten Teil-Lockdowns so schnell wie möglich auf die Beine geholfen werden. Nach dpa-Informationen plant das Tourismusministerium unter anderem Programme für die Thermen und für eine Werbekampagne. Auch das Wissenschaftsministerium ist mit einem Projekt eingebunden. Darin sollen Studenten nach ihrem Abschluss für eine Übergangszeit ein Beschäftigungsverhältnis an den Hochschulen erhalten, um von dort aus Unternehmen der Tourismusbranche bei Projekten zu unterstützen.

Nach dpa-Informationen werden insgesamt Mittel in höherer zweistelliger Millionenhöhe investiert. Details zum Programm will die Landesregierung heute (12.00 Uhr) in Stuttgart vorstellen.

Neue Tourismuszahlen