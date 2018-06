Eine gute Woche ist es her, dass Unbekannte die Holzsau vor der Wangener Metzgerei Blaser angezündet und mit ihrer Brandstiftung auch den Verkaufsraum verwüstet haben. Seit Dienstag werden am Postplatz nun Wurst und Fleisch über einen Verkaufswagen angeboten. Laut Polizei dauern die Ermittlungen an, eine heiße Spur gebe es aber noch nicht.

Es war der 12. Juni, als kurz nach Mitternacht zunächst eine Bärenskulptur beim Bienenlehrpfad an der Argen brannte und rund dreieinhalb Stunden später am Postplatz das Holzschwein im ...