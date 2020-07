Land gibt Finanzspritze für Festspielhaus Baden-Baden

Das Land Baden-Württemberg greift dem wegen der fehlenden Einnahmen durch Corona in Not geratenen Festspielhaus Baden-Baden finanziell unter die Arme. Dafür werde die Stadt Baden-Baden vier Millionen Euro aus dem Corona-Nothilfefonds bekommen, um damit dann das Festspielhaus zu unterstützen. Mit der Finanzhilfe gebe das Land der Stadt Baden-Baden den erforderlichen Spielraum, sagte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski am Dienstag.

Ein Sprecher des Festspielhauses nannte die Finanzspritze „eine von mehreren Garantien, die die gemeinnützige private Kulturinstitution in der existenzbedrohenden Corona-Krise retten“. Damit unterstütze die Landesregierung „eine der herausragendsten Kultureinrichtungen“, fügte die Oberbürgermeisterin der Kurstadt, Margret Mergen (CDU), hinzu.