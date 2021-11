Land fördert Welcome Center für Sozialwirtschaft

Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium fördert weiter die Anwerbung ausländischer Fachkräfte in der Gesundheitsbranche durch das Welcome Center. „Gerade im Pflege- und Gesundheitsbereich kommen wir ohne internationale Fachkräfte nicht aus“, sagte Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) der „Schwäbischen Zeitung“ (Freitag). Das Welcome Center erhalte für das Jahr 2022 rund 172.000 Euro.

Die Einrichtung berät unter anderem Kliniken, wie Pflegepersonal und Fachkräfte aus dem Ausland gewonnen werden können. Das landesweit zuständige Welcome Center sei eine Erstanlaufstelle für alle Einrichtungen und internationalen Fachkräfte im Sektor Sozialwirtschaft. Diese wertvolle Arbeit müsse auch im nächsten Jahr weitergeführt werden können, sagte Hoffmeister-Kraut.

© dpa-infocom, dpa:211118-99-53269/2