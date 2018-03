Land ermahnt Autofahrer, Rettungsgasse richtig zu bilden

Wann und wo? Wie auf der Straße eine Rettungsgasse gebildet wird, scheint vielen Autofahrern nicht klar zu sein. Das Innenministerium startet deshalb heute eine Infokampagne. Um nach schweren Unfällen schnell bei den Verletzten sein zu können, müssten die im Stau stehenden Autofahrer rasch eine Rettungsgasse bilden, hieß es.

Immer wieder gab es zuletzt Meldungen, dass dies nicht richtig funktioniert - obwohl inzwischen Bußgelder bis 320 Euro drohen. Das Überraschende: Die Rettungsgasse muss immer im Stau gebildet werden - und zwar immer zwischen dem äußersten linken und dem rechts daneben liegenden Fahrstreifen. Am Donnerstag will die Polizei dies an einer Staustrecke auf der A6 kontrollieren.