Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Das Wasser hat Crailsheim noch fest im Griff. Die Jagst ist auch dort über die Ufer getreten und hat den Stadtpark geflutet. In Ellwangen beispielsweise sind die Pegel bereits am Montag zurückgegangen. In der Nacht von Montag auf Dienstag setzte allerdings erneut starker Regen in der Region ein.

Dramatisch war das Hochwasser am Montag in Ellwangen nicht. Im Großen und Ganzen war es eines, wie es statistisch alle zwei Jahre vorkommt. Für den Technischen Betriebsleiter des Wasserverbands Obere Jagst, Josef Gentner, handelte es sich ...