Baden-Württemberg bereitet sich auf zu viel und zu wenig Wasser vor

Die Extreme häufen sich: Dürre und Hitze 2018 und 2019, Starkregen und Überschwemmung vergangenes Jahr – Stichwort Ahrtal. „Auch bei uns führen viele Bäche und Flüsse schon wieder Niedrigwasser, was für Mitte Juli nicht normal ist“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. „Wenn nach so einer Hitzeperiode viel Regen vom Himmel fällt, können kleine Bäche zu großen Gefahrenquellen anwachsen“, ergänzte Umweltministerin Thekla Walker (beide Grüne). Die Landesregierung hat deshalb Pläne vorgelegt, wie sie zu viel und zu wenig Wasser künftig besser managen will. Ein Überblick:

Welche Probleme gibt es?

Wetterextreme werden als Folge des Klimawandels laut Walker zunehmen. Berechnungen prognostizierten, dass Hoch- und Niedrigwasser im Land perspektivisch Kosten von 1,4 Milliarden Euro verursachen werden. Aktuell seien es 400 Millionen.

Welche Folgen hat Niedrigwasser?

Laut Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) liegen die Wasserstände an 70 Prozent aller Gewässer unter dem normalen Niedrigwasserniveau. Seit Januar habe es schlicht zu wenig geregnet. „Der Bodensee ist bei minus 80 Prozent“, sagt Walker als Beispiel. Die Konsequenzen: Der Schiffsverkehr auf Flüssen wird schwierig bis unmöglich. Deshalb könnte Kohlekraftwerken die Kohle fehlen, weil diese nicht per Schiff gebracht werden könne, sagte Kretschmann.

Wasser wird auch zur Kühlung der Kraftwerken gebraucht. Gibt es zu wenig, kann das die Energieerzeugung reduzieren. Auch Industrie und Landwirtschaft sind auf Wasser angewiesen. „Konflikte um konkurrierende Wassernutzung, insbesondere mit der Trinkwasserversorgung, werden zunehmen“, erklärt das Umweltministerium. Aktuell gebe es aber keinen Mangel an Trinkwasser, so Walker. Dafür gibt es in manchen Regionen im Westen des Landes bereits das Verbot, Wasser aus Flüssen zu nehmen.

Wie will das Land gegensteuern?

Vor allem durch Daten: zu Pegelständen, Wassertemperatur und Sauerstoffgehalt. „Unser Informationssystem im Moment ist oft leider erst, wenn viele tote Fische im Fluss schwimmen“, so Walker. Sie plant ein Niedrigwasserinformationszentrum bei der LUBW neu aufbauen, das all diese Daten bündelt. Zudem müsse das Messnetz für Oberflächen- und Grundwasser engmaschiger werden. Das ergänze den Masterplan Wasserversorgung, den das Land 2020 gestartet hat. Mit diesem werde der Zustand der Trinkwasserversorgung für Kommunen analysiert – wie bereits im Kreis Tuttlingen.

Der Masterplan, der 2024 für das gesamte Landesgebiet vorliegen soll, und die Daten des neuen Zentrums sollen die Grundlage für Entscheidungen bei Niedrigwasser bilden. Es gehe etwa um Verordnungen, die das Land dann erlässt, um Wasserentnahme, auch von Trinkwasser, einzuschränken, so Walker. Das könnte Gartenbesitzer treffen, die ihre Pflanzen nicht mit Trinkwasser gießen oder Pools befüllen dürfen. Die Landwirtschaft etwa, die Lebensmittel produziert, müsse Vorrang haben, sagt Walker. Für solche Entscheidungen brauche es Kriterien.

Wie soll der Hochwasserschutz besser werden?

Für Hochwasser an Flüssen gibt es landesweit sehr detaillierte Gefahrenkarten. 25 Prozent der Kommunen im Land haben laut Walker zudem schon Gefahrenkarten für Starkregen erstellen lassen, der überall vorkommen kann. Das seien noch zu wenige, betont sie. Das Land fördert diese mit bis zu 70 Prozent. Das Problem dabei: Viele Kommunen finden wegen großer Nachfrage kein Fachbüro, das solch eine Karte erstellt. Zudem soll ein dichteres Pegelnetz besser vor Hochwasser schützen, gerade an kleineren Flüsse, so Walker. Bessere Vorhersagen sollen gerade kleineren Kommunen helfen.

„Das ist alles richtig, aber nichts davon ist neu“, sagt Wissenschaftler Peter Oberle, der am Institut für Wasser und Gewässerentwicklung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) arbeitet, zu den Landesplänen. Hauptproblem sei nicht so sehr ein Mangel an Daten, sondern dass Kommunen und Bürger sich zu wenig damit beschäftigten. Wie Walker verweist auch er auf das Flutinformations- und Warnsystem (Fliwas), das für jeden im Netz einsehbar ist. Walker nannte zudem die App „Meine Pegel“ als zusätzliche Informationsquelle. „Eigentlich haben wir alles“, sagt Oberle.

„Woran es mangelt, ist die Kommunikation dieser Risiken.“ Und an der Umsetzung vor Ort. „Vielleicht braucht es Sozialwissenschaftler, die den Leuten klarmachen: Es kann übermorgen ein Gewitter kommen, ganz lokal, und wir saufen hier alle ab.“ Was dem Mitglied der Lenkungsgruppe Hochwasserschutz im Land indes fehlt, ist die Betrachtung historischer Hochwasser. Die würden oft ignoriert, weil die Datenlage mitunter gering sei. Dabei habe es etwa im Ahrtal schon vor 100 und 200 Jahren ähnlich verheerende Fluten gegeben wie 2021. „Das war keine völlige Überraschung.“

Wieviel Geld fließt dafür?

Für Maßnahmen zum Hochwasserschutz, zu dem auch die Starkregengefahrenkarten gehören, gibt das Land den Kommunen dieses Jahr 48 Millionen Euro. Als erste Kommune verlangt Riedlingen zudem von Bürgern Geld, die von kommunalen Schutzmaßnahmen profitieren. Dagegen regt sich aber Widerstand. In den Hochwasserschutz entlang großer Flüsse, für den das Land zuständig ist, steckt es dieses Jahr 81 Millionen Euro. Wie viel es in den kommenden Jahren sein wird, hängt von den Haushaltsverhandlungen ab. Hilfreich ist das Wasserentnahmeentgeld, das jeder zahlt, der Wasser nutzt, und das für den Hochwasserschutz verwendet wird. In den vergangenen Jahren waren dies knapp 100 Millionen Euro.

Was kostet das alles?

Konkrete Zahlen nennt Walker nicht. Die unteren Wasserbehörden sollen für den Hochwasserschutz aber elf neue Stellen kriegen und die Regierungspräsidien weitere vier. Zudem brauche es Personal für das geplante Niedrigwasserinformationszentrum.