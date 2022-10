Lambrecht besucht das Kommando Spezialkräfte in Calw

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) besucht in der kommenden Woche erstmals das Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr. Die Ministerin werde sich am Montag über die Umsetzung des Reformpakets sowie über die Leistungsfähigkeit des KSK informieren, teilte die Bundeswehr am Mittwoch mit. Dem Verband war nach rechtsextremistischen Vorfällen und anderen Fehlentwicklungen ein 60-Punkte-Plan verordnet worden, der inzwischen umgesetzt ist.

Das KSK ist der Eliteverband des Heeres für die Befreiung von Geiseln im Ausland, aber auch für mögliche Einsatz zur Landes- und Bündnisverteidigung. Er ist im baden-württembergischen Calw beheimatet. Das KSK wird seit dem vergangenen Jahr von Brigadegeneral Ansgar Meyer geführt, dem letzten Kommandeur der Bundeswehr in Afghanistan.

© dpa-infocom, dpa:221019-99-179502/3