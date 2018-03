Laufen ist Kenias Nationalsport. Eine junge Laichingerin will in dem Land auch das Radfahren populär machen.

Aller Armut und allen Gegensätzen zum Trotz: Nach mehr als fünf Jahren ist Beryl Maier (32) noch immer fasziniert von der Lebensfreude und dem Optimismus der Menschen in ihrer Wahlheimat Kenia, im Herzen Afrikas. Vor allem das Durchhaltevermögen der kenianischen Radfahrer sei enorm. Denn obwohl sie vom nationalen Fahrradverband kaum Hilfe bekämen, hielten sie an ihrem Ziel fest: den Radsport im Land voranzutreiben. Und Beryl Maier, die in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) aufgewachsen ist, beschloss, sie zu unterstützen. Vor sieben Jahren hatte sie ein Praktikum im Rahmen ihres Studiums in Kenia absolviert. Als sie ihr sozialwissenschaftliches Diplom in der Tasche hatte, zog sie 2009 fest nach Afrika.

Im Mai organisierte sie die erste kenianische „Koffee Trophee“, ein professionelles und 40 Kilometer langes Mountainbike-Rennen über Stock und Stein einer Kaffeeplantage nahe der Hauptstadt Nairobi. Mehr als 80 Rennfahrer nahmen teil, die meisten junge Kenianer, alles in allem aber aber eine bunte Mischung aus Hobbyfahrern und Profis. Das Preisgeld sei für kenianische Verhältnisse rekordverdächtig gewesen: 420 Euro bekam der Sieger, das kenianische Durchschnittsgehalt pro Monat liege deutlich darunter.

Der Erfolg, den Beryl Maier für sich verbucht, liegt darin: Sie hat den kenianischen Rennfahrern eine Plattform geboten, sich mit ihren Leistungen außerhalb der Verbandsstrukturen zu messen. Anfang Dezember soll die zweite „Koffee Trophee“ starten. „Die beiden wichtigsten Komponenten auch für afrikanische Radprofis sind Sponsoren für das Team und Preisgeld“, sagt Maier.

Das vorhandene Talent in Kenia sei enorm, so Beryl Maier. Doch weil es keine Förderstrukturen seitens des Radverbands gebe, hätten kenianische Radfahrer große Probleme, internationale Wettkämpfe zu bestreiten. Dabei hat der kenianische Radsport einen der derzeit bekanntesten Rennfahrer der Welt hervorgebracht: Chris Froome, der im vergangenen Jahr die Tour de France gewann, die laufende jedoch verletzt beenden musste, ist gebürtiger Kenianer. 2008 nahm er die britische Staatsbürgerschaft an.

Beryl Maier hofft, dass auch der Erfolg des aktuellen Rad-Großmeisters die Aufmerksamkeit für die Radsportler im Land anwachsen lässt. Denn nur durch Aufmerksamkeit könne der kenianische Radsport ein Stück weit aus dem Schatten treten des übermächtigen Laufsports. Mit ihren Rennen will Maier, die selbst gern in die Pedale tritt, Medienpräsenz schaffen. Ihr Ziel: Dass der Radsport anerkannt wird von den Menschen im Land als professionelle Sportart – „und somit interessant wird für Sponsoren“. Über ihr Rennen, das über Hügel ging, durch hohes Steppengras und durch afrikanische Dörfer, haben auch schon die CNN’s African Voices und nationale Fernsehstationen sowie kenianische Zeitungen berichtet. Der erste Schritt ist getan.

Unterstützung für ihr Projekt bekam Beryl Maier schon bei der ersten „Koffee Trophee“ – der Pokal ist passenderweise eine Espresso-Kanne. Sie hatte einen Preisgeld- und Wasser-Sponsor sowie einen Sponsor für die Power-Häppchen, mit denen die Fahrer sich während und nach dem Rennen versorgten. Zur großen Freude der Laichingerin hat auch David Kinjah mitgemacht im Mai. Er war einst Mentor von Chris Froome, in Kenia sei er ein Rad-Idol, so Maier. „Jeder kennt ihn hier.“ Auch Kinjah will das Talent seiner jungen Landsleute fördern. Er gründete den Safari Simbaz Trust, wo er Teenagern, viele von ihnen haben keine Eltern mehr, das Radfahren beibringt und sie ausbildet zu Mechanikern.

Zusammen mit Beryl Maier versucht er, ein gesellschaftliches Phänomen zu ändern: Das Image des Fahrrads in Kenia ist schlecht. „Viele Kenianer denken, dass Radfahrer automatisch zur untersten Schicht gehören“, sagt Beryl Maier. Der Drahtesel stehe für Armut. Neben der Organisation der nächsten „Koffee Trophee“ arbeitet Beryl Maier aktuell mit Freunden an einer Aufmerksamkeitskampagne. Die Menschen sollen das Fahrrad als sinnvolles, gesundes, günstiges und umweltverträgliches Transportmittel wahrnehmen. Das immer größer werdende Verkehrschaos in Nairobi macht Maier optimistisch, dass dies gelingen kann. Und sollte mal wieder ein kenianischer Radler ganz oben stehen auf dem Treppchen der Tour de France, wäre dies ein doppelter Grund zum Feiern.

