Nach drei Jahren Bauzeit ist in Lahr im Ortenaukreis die Landesgartenschau eröffnet worden. Ein insgesamt 38 Hektar großes Gelände bilde ein halbes Jahr lang den Rahmen für die Schau, sagte Lahrs Oberbürgermeister Wolfgang G. Müller (SPD) zur Eröffnung am Donnerstag. Drei Parkanlagen stünden im Mittelpunkt. Dort sollen den Besuchern an 186 Tagen rund 4000 Veranstaltungen geboten werden. In die Landesgartenschau hat Lahr den Angaben zufolge rund 58 Millionen Euro investiert. Erwartet werden laut Stadtverwaltung rund eine Million Besucher aus dem Südwesten sowie dem benachbarten Ausland.

Die Landesgartenschau in Lahr dauert bis Mitte Oktober. „Pünktlich zum Start blühen unsere drei neuen Parkanlagen mit mehr als 100 000 Blumenzwiebeln auf“, sagte Müller. Die Gartenschau stehe unter dem Motto „wächst, lebt, bewegt“. Die Freizeit- und Grünanlagen sowie weitere Einrichtungen blieben auch nach dem Ende der Schau bestehen und dienten so der Stadtentwicklung. Darunter sind ein künstlich angelegter See, eine Sporthalle und eine Kindertagesstätte.

Landesgartenschauen (LGS) in Baden-Württemberg gibt es seit 1980. Sie finden immer wechselnd in einer anderen Kommune statt. Bis zum Jahr 2000 wurde im Südwesten jährlich eine veranstaltet, seitdem findet sie alle zwei Jahre statt. Abwechselnd zur LGS wird seither mit den sogenannten Grünprojekten eine kleine Ausgabe der Gartenschau organisiert. Zur LGS kommen laut Veranstalter im Schnitt zwischen 750 000 und eine Million Besucher.

