Ein Feuer in der Lagerhalle einer Reinigungsfirma in Ravensburg hat einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro verursacht. Das Feuer wurde am frühen Sonntagmorgen gemeldet, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Demnach könnte ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Halle laut Sprecher bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf ein benachbartes Firmengebäude verhindern, die Halle brannte jedoch komplett nieder. Was sich in der Lagerhalle befunden hatte, war zunächst nicht bekannt. Wie ständige Luftmessungen der Feuerwehr laut Polizei ergaben, bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Anwohner.