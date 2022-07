Lagerhalle in Rheinfelden brennt nieder

Nach dem Brand einer Lagerhalle sind in Rheinfelden (Kreis Lörrach) drei Mitarbeiter mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Sie wurden inzwischen wieder entlassen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Feuer war am Mittwoch ausgebrochen und konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Da die Halle infolge von Einsturzgefahr nicht mehr betreten werden konnte, entschied die Feuerwehr aus Sicherheitsgründen, sie abzureißen. Der Sachschaden wird auf bis zu eine Million Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar.

Mitteilung

