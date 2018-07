Bei einem Feuer in einem Rastatter Gewerbegebiet ist am Freitagvormittag eine Lagerhalle abgebrannt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. In der Halle seien unter anderem alte Möbel und Maschinen untergebracht gewesen. Warum das Gebäude in Brand geriet, ist demnach unklar. Kurz vor dem Ausbruch des Feuers hatte ein Mann in der Halle mit einer Gaskartusche hantiert. Ob das der Grund für das Unglück ist, werde nun geprüft, so die Polizei weiter. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer war am frühen Morgen ausgebrochen; auch ein benachbartes Wohngebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen. Wegen der starken Rauchentwicklung waren Anwohner zunächst aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

