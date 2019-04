Lagergren wechselt von Magdeburg zu den Rhein-Neckar Löwen

Der schwedische Nationalspieler Albin Lagergren wechselt im kommenden Jahr vom Handball-Bundesligisten SC Magdeburg zum Ligarivalen Rhein-Neckar Löwen. Der Linkshänder habe einen Vertrag bis Sommer 2023 unterschrieben, teilten die Mannheimer am Montag mit. „Wir freuen uns, dass sich Albin nach dem Ablauf seines Vertrages in Magdeburg für die Rhein-Neckar Löwen entschieden hat. Er hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der besten Linkshänder der Bundesliga entwickelt und soll bei uns in Zukunft eine tragende Rolle übernehmen“, erklärte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

Der 26-Jährige war vom schwedischen Meister IFK Kristianstad nach Magdeburg gewechselt. In der laufenden Spielzeit erzielte er 80 Bundesligatreffer, ehe er beim Final Four einen Fußbruch erlitt. Dieser bedeutete das Saisonende für den Rückraumspieler. Für Schweden erzielte Lagergren in 45 Länderspielen bisher 125 Tore.

„Ich freue mich, ab 2020 das Trikot der Rhein-Neckar Löwen zu tragen“, wurde Lagergren zitiert. Die Löwen hätten sich in den vergangenen Jahren zu einer der besten Mannschaften in Deutschland entwickelt. „Der Club hat ehrgeizige Ziele für die Zukunft, und ab 2020 möchte ich Teil dieser Entwicklung sein.“

