Lage nach Ausbruch des Coronavirus in Italien unverändert

Auch nach Ausbreitung des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 in Italien sieht das Gesundheitsministerium im Südwesten keine neue Situation. „Wir beobachten aufmerksam, was in den Ländern um uns herum passiert, aber sehen momentan keinen Anlass zu weitergehenden Maßnahmen“, sagte eine Sprecherin von Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Montag in Stuttgart. Das Ministerium sehe keine Hinweise auf einen großen Ausbruch und vertraue auf die italienischen Behörden bei der Eindämmung des Virus. Bislang gibt es in Deutschland 16 Menschen, die mit dem Erreger infiziert sind, keiner davon in Baden-Württemberg.

Im Fall eines - allerdings nicht absehbaren - Ausbruchs der Lungenerkrankung im Südwesten ist das Land laut Ministerium gut gerüstet. Alle Krankenhäuser seien in der Lage, erkrankte Personen aufzunehmen und zu isolieren. Zur Prophylaxe gehört zum Beispiel, dass bei einem nicht erhärteten Verdacht auf Influenza automatisch auch Laboruntersuchungen auf Corona vorgenommen werden. Labore beim Landesgesundheitsamt in Stuttgart und in den Unikliniken Heidelberg und Freiburg können innerhalb von fünf Stunden die Erkrankung feststellen.

Sollten tatsächlich großflächig Coronafälle im Land auftreten, werden nach dem Pandemieplan etwa in Kliniken Wahl-Operationen verschoben. Ebenso können Stationen wie die Dermatologie geschlossen werden, um Ressourcen für den Kampf gegen das Virus zu schaffen.