Länder erleichtern Bau von Handymasten

Die Landesregierungen in Baden-Württemberg und Bayern wollen den Ausbau des Mobilfunknetzes voranbringen. Dafür werden die Vorgaben zum Bau neuer Handymasten gelockert. Ziel ist eine flächendeckende Versorgung mit dem Mobilfunkstandard 5G – auch auf dem Land.

Das Funknetz der fünften Generation – daher der Name 5G – bietet Datenübertragung in Echtzeit. Das ermöglicht nicht nur für schnelles Internet auf dem Handy. Es ist auch Voraussetzung beispielsweise für autonomes Fahren, für viele Anwendungen in der Industrie und selbst in der Landwirtschaft. In Baden-Württemberg versorgt die Telekom derzeit 88,9 Prozent der Haushalte mit 5G, in Bayern sind es 94,8 Prozent. Weitere 5G-Netze betreiben die Telekom-Konkurrenten Vodafone und O2. Gerade auf dem Land gibt es aber immer noch Funklöcher, in denen eine Versorgung mit schnellem mobilem Internet nicht gewährleistet ist, mancherorts reicht es sogar nur zum Standard 2G. Damit kann man allenfalls ein Telefongespräch führen, aber keine Daten übertragen, schon gar nicht in Echtzeit.

„Frage gleichwertiger Lebensverhältnisse“

Der grün-schwarzen Koalition in Stuttgart reicht das nicht. „Die digitale Infrastruktur muss im ganzen Land flächendeckend funktionieren“, sagte CDU-Landtagsfraktionschef Manuel Hagel zur Präsentation der Ausbaupläne Ende September. „Das ist auch eine Frage gleichwertiger Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land.“ Dazu werde man die Landesbauordnung in drei Punkten ändern. In Bayern hatte Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) eine solche Initiative bereits im Mai angekündigt.

Die geplanten Änderungen, die noch von den jeweiligen Landtagen beschlossen werden müssen, sind in beiden Bundesländern die selben.

Höhere Antennen ohne Genehmigung werden ermöglicht: Will ein Unternehmen einen neuen Handymast aufstellen, braucht es eine Baugenehmigung bislang für jede Anlage, die höher ist als zehn Meter. Künftig liegt diese Grenze bei 15 Metern in geschlossenen Ortschaften, bei 20 Metern außerhalb von Ortschaften. In Baden-Württemberg müssen die Unternehmen das zuständige Rathaus auch künftig acht Wochen vorab informieren, wenn sie einen genehmigungsfreien Mast bauen wollen. In Bayern gibt es keine solche Pflicht. Auch bei verfahrensfreien Bauvorhaben müssen Handymastbetreiber aber weiterhin die üblichen Vorschriften einhalten, etwa stadtplanerische Vorgaben und Regeln zum Denkmalschutz.

Abstandsregeln werden gelockert: Der sogenannte Berechnungsfaktor wird von 0,4 auf 0,2 gesenkt. Bislang mussten Antennen beispielsweise von einem zehn Meter hohen Gebäude vier Meter Abstand haben, künftig noch zwei Meter.

Provisorische Masten dürfen länger stehen bleiben: Ist der Bau eines Handymasten zum Beispiel aus baulichen Gründen schwierig – etwa weil zu einem Standort im Wald erst eine Straße für den nötigen Schwertransport ausgebaut werden muss – kann ein provisorischer Mast errichtet werden. Dieser darf künftig bis zu zwei Jahre stehen bleiben.

Die Industrie begrüßt die geplanten Änderungen. „Wir brauchen weniger Bürokratie und mehr Tempo, und das ist genau das, was mit der Änderung der Landesbauordnung angestrebt wird, in allen drei Punkten“, sagt Benedikt Albers, Sprecher der Telekom-Tochter Deutsche Funkturm GmbH, die 40 Prozent der Handymasten in Deutschland betreibt. Das 5G-Netz erfordere höhere Handymasten, und der genehmigungsfreie Bau höherer Anlagen ermögliche es gerade auf dem Land, schnell Funklöcher zu schließen. In Innenstädten gehe es dabei dagegen vor allem darum, die Kapazität zu erweitern.

Standortsuche oft schwer

Die Änderungen bei der Abstandsregel seien hilfreich, um geeignete Standorte zu finden, erläutert Albers. Die Standortsuche bremse auch den 5G-Ausbau. „Gerade in Bayern und Baden-Württemberg ist das manchmal schwer.“ Dies hat zum einen topografische Gründe. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass vielerorts Bürgerinitiativen gegen den Bau neuer Handymasten aktiv sind. Oft fürchten sie die Strahlung, die von den Antennen ausgeht.

Cindy Holmberg, baupolitische Sprecherin der Grünen im Stuttgarter Landtag, verspricht deswegen „höchste Priorität“ für Transparenz und Aufklärungsarbeit. „Deshalb stehen wir mit unseren Bürgerinnen und Bürgern rund um das Thema Gesundheitsschutz beim Mobilfunkausbau in einem engen Dialog. Bürgerbeteiligung und Gesundheitsschutz sind uns wichtig.“

Vorwurf: Verhinderungsplanung

Von einem „richtigen, überfälligen Schritt“ spricht der FDP-Digitalpolitiker Daniel Karrais. „Es ist eine Anerkennung der Tatsache, dass es in einigen Kommunen noch nicht angekommen ist, dass wir den 5G-Ausbau brauchen und dass wir dafür auch Mobilfunkmasten brauchen.“ Der Rottweiler Landtagsabgeordnete bezeichnet es als Problem, dass manche Kommunen das Baugenehmigungsverfahren dazu nutzen würden, um ein Projekt zu verhindern.

Entfalle die Genehmigungspflicht, hätten die Kommunen „einen Hebel weniger“, so Karrais. „Mir geht es auf den Senkel, dass da Fortschritt verhindert wird, und gleichzeitig beklagen sich alle über schlechtes Internet.“ Er fordert, das Land müsse die Kommunen besser informieren, das Stopfen von Funklöchern gezielt angehen und auch Moderatorenteams in die Orte schicken um Streitigkeiten beizulegen – so wie es die Landesregierung beim Bau von Windrädern teils schon mache.

Gutes Beispiel aus Tuttlingen

Wie man einen Ausbau der Netzabdeckung gezielt vorantreiben kann, zeigt indes das Ende September ausgelaufene, vom Land geförderte Projekt „Digitaler Landkreis Tuttlingen“. Dabei hat der Kreis mit den Hochschulen Furtwangen und Kehl Standards für eine Vorauswahl geeigneter Funkmast-Standorte entwickelt und den Gemeinden Blaupausen für Verträge und Bürgerdialoge an die Hand gegeben. Der Landkreis zieht ein positives Fazit: Das Projekt habe „gezeigt, dass man Hürden und Vorbehalte beim Ausbau mit 4G- und 5G-Mobilfunk abbauen kann, wenn Kommunen und Gemeindevertreter auf technische und rechtliche Fragestellungen vorbereitet sind und die Bürger in diesen Prozess auf Augenhöhe miteinbeziehen.“