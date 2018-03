Justizminister Guido Wolf (CDU) will Ladendiebstähle in Baden-Württemberg künftig entschiedener verfolgen. Wie die „Stuttgarter Zeitung“ berichtet, sollen dafür die geltende Bagatellgrenze von 25 Euro gestrichen werden und die Anklagebehörden unabhängig von der Höhe des Schadens in jedem Einzelfall über Konsequenzen entscheiden.

Das habe Wolf den Generalstaatsanwälten und Behördenchefs am Montag schriftlich mitgeteilt. Wolf hatte bereits vor mehreren Monaten erklärt, Klein- und Alltagskriminalität im Land entschlossener bekämpfen zu wollen. Der Handelsverband Baden-Württemberg fordert seit längerem, die Bagatellgrenze aufzuheben. Viel zu viele Verfahren würden wegen Geringfügigkeit eingestellt.