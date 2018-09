Ladendiebin verspeist gestohlenen Wurstsalat direkt im Supermarkt

Um ihren Heißhunger schnell zu stillen, hat eine Frau in einem Supermarkt in Bad Bellingen (Kreis Lörrach) einen unbezahlten Wurstsalat verspeist. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, nahm sich die 60 Jahre alte Frau am Dienstagnachmittag 200 Gramm Salat aus der Theke. Anstatt damit an die Kasse zu gehen, aß sie den Salat sofort danach. Daraufhin sprach das Personal die Kundin an. Nach Angaben der Polizei hatte diese wohl „einfach Hunger“. Geld trug die Frau jedoch bei sich. Die Polizei erstattete Anzeige wegen Diebstahls.