Ladenbesitzerin hängt sich an Auto von flüchtendem Dieb

Um einen flüchtenden Dieb zu stoppen, hat sich die Besitzerin eines Hofladens am Bodensee an dessen fahrendes Auto gehängt. Die 52-Jährige zog sich dabei Prellungen und Schürfwunden zu, war mit ihrer Aktion am Freitagnachmittag aber erfolgreich, wie die Polizei in Ravensburg am Samstag mitteilte.

Der 62 Jahre alte Mann hatte sich in das Büro des Ladens in Langenargen-Oberdorf geschlichen und Geld an sich genommen. Als die Inhaberin ihn ertappte, ließ er seine Beute zurück, lief zu seinem Auto und fuhr los. Die 52-Jährige verfolgte ihn, hielt sich an der noch geöffneten Fahrertür fest und wurde laut Polizei etwa 120 Meter weit mitgeschleift. Die Fahrt endete, als eine weitere Autofahrerin mit ihrem Wagen den Fluchtweg blockierte.

