Löwen-Trainer: Rückkehr in Handball-Bundesliga möglich

Trainer Nikolaj Jacobsen von den Rhein-Neckar Löwen kann sich eine Rückkehr in die Handball-Bundesliga der Männer in der Zukunft vorstellen. „Das ist auf jeden Fall denkbar. Diese Liga ist die beste der Welt, die Hallen sind immer voll und es ist in jedem Spiel schwer, die Punkte zu holen. Diese Herausforderung liebe ich“, sagte Jacobsen dem „Mannheimer Morgen“ (Dienstag).

Der 47-jährige wird die Nordbadener nach dieser Saison verlassen und ausschließlich als Männer-Nationaltrainer Dänemarks arbeiten. Jacobsen hatte die Auswahl seines Heimatlandes Anfang dieses Jahres bei der Endrunde in Deutschland und Dänemark zum ersten WM-Triumph geführt. Nachfolger bei den Rhein-Neckar Löwen wird in diesem Sommer der Isländer Kristjan Andresson.

