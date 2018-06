Löwen-Coach: Pokalsieg mit schuld an verlorenem Meistertitel

Der erste Pokalsieg der Rhein-Neckar Löwen ist nach Ansicht von Trainer Nikolaj Jacobsen zu einem großen Teil der Grund für die verpasste dritte Handball-Meisterschaft. „Keine Mannschaft ist jemals dahingefahren und hatte einen so großen Druck wie wir. Es war der elfte Anlauf, zudem waren Flensburg und Kiel nicht qualifiziert. Wir wurden von allen als Favorit gesehen“, sagte der Däne in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview auf der Vereinshomepage. „Die Erleichterung danach war riesig - aber auch ganz schwer für den Kopf. Wir waren danach einfach kaputt.“

Die Mannschaft aus Mannheim hatte die dritte Meisterschaft in Serie kurz vor dem Saisonende unerwartet noch verspielt. „Dieses Wochenende war sehr hart. Und in Kombination mit dem Spielplan muss man sehen, dass wir danach noch sechs Spiele hatten, die Konkurrenz zum Beispiel in Form von Flensburg nur vier. Das war sicher auch kein Vorteil für uns“, sagte Jacobsen. Anstelle der Löwen holte die SG Flensburg-Handewitt den zweiten Meistertitel nach 2004.

