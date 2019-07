Ferien für Körper, Geist und Seele ist ein Aufenthalt im Hotel St. Elisabeth, das zum Kloster Hegne am Bodensee gehört. Der moderne Hotelbau liegt auf dem Klostergelände zwischen den Wäldern des Bodanrücks und dem nördlichen Ufer des sogenannten Gnadensees. Doch nicht nur Erholungssuchende, auch Aktivurlauber kommen in Hegne auf ihre Kosten. Das Kloster verfügt über ein Seegrundstück, das auch Hotelgäste nutzen. Benachbart liegt der Campingplatz mit Kanuverleihstation. Und bei schlechtem Wetter ist die Bodensee-Therme in Konstanz nicht weit.

Mit dem heutigen Start der „Sommerzeit“ beginnen auch wieder unsere täglichen Verlosungen, bei denen das Hotel St. Elisabeth den Auftakt macht. Zu gewinnen gibt es heute zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer mit Halbpension. Außerdem erhalten die Gewinner einen Gutschein für Kaffee und Kuchen im Café Vis à Vis auf dem Klostergelände. Doch damit nicht genug. Die beiden Gewinner können einen Tag lang auch kostenlos Mieträder nutzen, um die reizvolle Gegend am Untersee mit der Insel Reichenau zu erkunden. Außerdem kommen sie in den Genuss einer exklusiven Klosterführung. (sz)