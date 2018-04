Von Lisa-Marie Weinberger

Wegen des Kriegs in Syrien gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Demonstrationen von Kurden in Friedrichshafen. Viele kurdischstämmige Menschen leben in der Stadt – und sorgen sich um die Lage in ihrer Heimatregion.

Grund der Demonstrationen sind laut Hatice Cetin, Vorsitzende des mesopotamischen Kulturzentrums Friedrichshafen, Kritik der Kurden an türkischen Militäroperationen im syrischen Afrin, Waffenlieferungen aus Europa an die Türkei und die humanitäre Lage in der Region.