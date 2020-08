Kupferzell: Forscher präsentieren Corona-Studien-Ergebnisse

Von Deutsche Presse-Agentur und Christoph Driessen

„Entschuldigen Sie, sind Sie der Max Schautzer?“, fragt die Frau aus dem Café am Kölner Dom. „Ja, richtig!“ - „Ach wie schön, hab ich's doch gewusst. Sie haben sich gar nicht verändert!“ Sowas hört man natürlich gern - zumal wenn man an diesem Freitag 80 Jahre alt wird. Max Schautzer hat sich wirklich gut gehalten.

Ja, die Wiedererkennung. Nicht immer funktioniert sie hundertprozentig. In seiner aktiven Zeit stieg er mal am Münchner Flughafen in ein Taxi, versuchte, mit dem Fahrer ein Gespräch anzuknüpfen - der war aber kurz ...