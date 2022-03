Kunstmuseum zeigt Rehbergers Pop-Kunst mit Hintergedanken

So bunt, so poppig, so auffällig ist es lange nicht mehr zugegangen im Stuttgarter Kunstmuseum. Kunst zum Anfassen scheint das zu sein, was der Künstler Tobias Rehberger in der bisher umfangreichsten Schau in seiner Heimatregion zusammengestellt hat. Unter dem Titel „I do if I don't“ zeigt das Kunstmuseum von diesem Freitag an vor allem Werke, die das Kunstverständnis des gebürtigen Esslingers verdeutlichen sollen: „Es geht mir darum, Dinge infrage zu stellen“, erklärte er am Donnerstag beim Rundgang durch die Ausstellung. Es sei wichtig, etwas von der anderen Seite her zu denken.

Material, Farben, die Größe oder die Interaktivität - Rehberger kennt für seine Werke keine Grenzen. Mal kommt es als Kunst daher, mal denkt man eher an Design, dann wieder an Architektur, flackernde Neonleuchtreklamen und in leuchtenden Farben lackierte Skulpturen sind dabei, Installationen mit optischen Täuschungen, Kunst am Bau und eine ganze Sammlung von Keramiken aus dem 3D-Drucker: „Kunst kann für mich alle möglichen interessanten Formen annehmen“, sagte der international agierende Frankfurter Künstler.

Gezeigt werden die Kunstfantasien des 55-Jährigen auf mehreren Museumsetagen, in einer Raum-Labyrinth-Struktur ebenso wie mit wechselnden Wandfarben, in Reih und Glied oder einen großen Raum still dominierend. Es ist Kunst mit Hintergedanken: „Was erscheint wie eine abstrakte, amorphe Skulptur hat immer eine zweite Ebene, auf der der Sinn hineinkommt“, sagt Museumsdirektorin Ulrike Groos. Es gehe Rehberger um das vermeintlich Unfertige, Unperfekte, das von Hand Geschaffene.

Der Künstler lehrt an der Städelschule in Frankfurt am Main. Dort war er auch selbst Student von 1987 bis 1992 bei Thomas Bayrle und Martin Kippenberger.

