Kunsthalle Messmer zeigt Werkschau von Leon Löwentraut

Die Kunsthalle Messmer in Riegel am Kaiserstuhl zeigt ab Sonntag eine Werkschau des Düsseldorfer Malers Leon Löwentraut. Einzelausstellungen in Städten wie New York, London, St. Petersburg und Singapur zeugen nach Angaben der Kunsthalle davon, dass sich der 22-Jährige in kürzester Zeit im internationalen Kunstmarkt etabliert hat.

Die Ausstellung „Leon Löwentraut - jung, provokativ & erfolgreich“ soll bis zum 20. September zu sehen sein, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Gezeigt werden neben großformatigen Gemälden und Skulpturen auch von Hand übermalte Grafiken und Skizzen. Sein energievoller Stil aus leuchtender Farbigkeit und vibrierenden Formenrhythmen sei unverwechselbar und treffe den Nerv der Zeit, lobte die Kunsthalle Messmer den jungen Maler.

Informationen der Kunsthalle Messmer zur Ausstellung