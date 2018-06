Kunst statt Komasaufen: Plakataktion an Schulen startet

Das sogenannte Komasaufen von Jugendlichen nimmt in Baden-Württemberg zu - mit einer Kunstaktion an Schulen machen die Landesregierung und die Krankenkasse DAK daher wieder gegen das Rauschtrinken mobil. Die Präventionskampagne „bunt statt blau“ richtet sich seit Mittwoch an Schüler von 12 bis 17 Jahren. Sie sollen sich künstlerisch mit den Gefahren von übermäßigem Alkoholkonsum auseinandersetzen und Plakate gestalten, teilten Staatsministerium und Krankenkasse in Stuttgart mit.

Nach jüngsten Zahlen aus dem Jahr 2016 kamen den Angaben zufolge 2810 Kinder und Jugendliche im Südwesten mit einer Alkoholvergiftung in ein Krankenhaus - 2,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Der Plakatwettbewerb findet zum neunten Mal statt. Mehr als 2000 Schulen im Südwesten seien aufgerufen, teilzunehmen. Die Aktion läuft bundesweit. Im Juni soll eine Bundesjury den Gewinner küren.

