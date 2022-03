Kundgebung mit bis zu 20.000 Menschen gegen Ukraine-Krieg

Unter dem Motto „Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine!“ rufen am Sonntag (12.00 Uhr) Umweltschutz-, Friedens- und humanitäre Organisationen sowie Gewerkschaften zu einer Großkundgebung auf. Die geplante Demonstration in der Stuttgarter Innenstadt ist bislang die größte ihrer Art gegen das Vorgehen Russlands in Baden-Württemberg. „Wir wollen Friedensverhandlungen, die in einem atomwaffenfreien Europa, gemeinsamer Sicherheit, in Frieden und Abrüstung unter Einschluss von Ukraine und Russland münden“, teilten die Organisatoren im Vorfeld mit.

Neben der Demonstration in der baden-württembergischen Landeshauptstadt sind auch in Berlin, Frankfurt, Leipzig und Hamburg entsprechende Veranstaltungen geplant.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:220313-99-499725/2