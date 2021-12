Kultusministerin Schopper: „Habe nicht zur Sangria-Party auf Mallorca aufgerufen“

Nach Kritik an der Möglichkeit zur selbstgewählten Quarantäne in den Tagen vor Weihnachten hat sich Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) am Montag verteidigt. „Ich habe nicht dazu aufgerufen, dass man vorzeitig zur Sangria-Party nach Mallorca fährt“, sagte sie beim sogenannten Realschultag, den der Verband Bildung und Erziehung (VBE) am Montag veranstaltet hat. „Es ist ein Signal an die ganz Vorsichtigen“, so Schopper.

Vergangene Woche hat Schoppers Amtschef Daniel Hager-Mann in einem Brief an die Schulen erklärt, sie müssten Schüler die drei letzten Tage vor den Weihnachtsferien beurlauben, wenn diese und ihre Eltern dies wünschten.

Weihnachten soll für Familien sicherer werden

Die Maßnahme soll in Pandemiezeiten dazu dienen, das Familienfest zu Weihnachten sicherer zu machen und Ansteckungen zu vermeiden. Die Regelung sieht vor, dass sich Schülerinnen und Schüler vom 20. bis zum 22. Dezember im Südwesten beurlauben lassen können – allerdings nur für den kompletten Zeitraum, nicht für einzelne Tage.

Damit reagiere das Ministerium auf den Wunsch von Eltern und ihrer Kinder, sich in der Zeit unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen isolieren zu wollen, so Hager-Mann.

Die Beurlaubung ist mit der Auflage verbunden, dass die Schülerin oder der Schüler die von der Schule erteilten Arbeitsaufträge im Beurlaubungszeitraum erledigt.

Volljährige Schüler oder die Eltern von Minderjährigen müssen dies bei den Schulen schriftlich beantragen. Ablehnen können das die Schulen nicht – selbst wenn in diesen Tagen Prüfungen anstehen.

Vorgezogene Weihnachtsferien sind dies offenbar nicht, sondern eine „selbstgewählte Quarantäne“: Lehrer sollen den beurlaubten Schülern für diese Zeit Arbeitsaufträge geben. „Die Beurlaubung ist mit der Auflage verbunden, dass die Schülerin oder der Schüler die von der Schule erteilten Arbeitsaufträge im Beurlaubungszeitraum erledigt“, erklärt Hager-Mann.

Verschiedenste Verbände hatten die Maßnahme scharf kritisiert – unter anderem der Verband Bildung und Erziehung (VBE), aus dessen Sicht Bildung zur Beliebigkeit verkomme, wenn jeder entscheide könne, ob er an Unterricht teilnehme oder nicht.

Zuspruch und Widerspruch für freiwillige Quarantäne-Option

„Was soll denn dieser Unsinn jetzt?“, fragen auch Realschul-, Berufsschullehrerverband und der Philologenverband, der für die Gymnasiallehrer spricht, in einer gemeinsamen Stellungnahme. „Diese halbgare Regelung aus dem Kultusministerium sorgt jetzt für Chaos und Doppelbelastung an den Schulen, die Lehrkräfte haben dafür keinerlei Verständnis“, erklären sie.

Michael Mittelstaedt, Vorsitzender des Landeselternbeirats, bezeichnet die Regelung dagegen als „tolles Angebot des Kultusministeriums“. Zugleich mahnt er, Kontakte dann auch zu reduzieren. „Ich appelliere an alle Eltern, das Angebot im dafür vorgesehenen Sinne wahrzunehmen und die Zeit nicht für Reisetätigkeit zu nutzen.“

