Kulttrainer Streich bekommt „Goldene Narrenschelle“

Der Bundesligatrainer Christian Streich erhält am Mittwoch (19.00 Uhr) die „Goldene Narrenschelle“ der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Der Trainer des Fußball-Erstligisten SC Freiburg wird mit dem undotierten Preis für seine launischen Spiel-Erläuterungen in badischer Mundart gewürdigt, wie die Veranstalter im Vorfeld mitteilten. Der 53-Jährige habe damit Kultcharakter erreicht. Er nimmt die Auszeichnung im Europa-Park in Rust entgegen. Die Laudatio hält der Grünen-Politiker Cem Özdemir, der die Narrenschelle vor einem Jahr erhalten hat.

Die Narrenschelle, eine vergoldete Handglocke, wird in Rust seit 2006 jährlich an einen Prominenten vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU), Fernsehmoderator Frank Elstner, Schlagersänger Tony Marshall und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

