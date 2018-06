Die gesamte Region Stuttgart wird am Wochenende (16. und 17. Juni) zu einer riesigen Picknick-Location. Ganz im diesjährigen Motto „Genuss“ der Stuttgarter-Marketing GmbH, können Menschen ihre gefüllten Körbe auspacken und am Samstag (16. Juni) an über 30 Standorten in der Stuttgarter Innenstadt - drinnen und draußen - von 10.00 bis 20.00 Uhr gemütlich picknicken. Ob im Lindenmuseum, in Liegestühlen auf der Dachterrasse des Rathauses oder bei einem Golf-Gewinnspiel in einer Anwaltskanzlei, für jeden ist etwas dabei. Verschiedene Bands werden das Ereignis an mehreren Standorten musikalisch untermalen. „Am besten kann man an einem Ort essen, an dem man sich hinsetzen und entschleunigen kann“, sagte Armin Dellnitz, Geschäftsführer von Stuttgart-Marketing.

Am Sonntag (17. Juni) geht das kulinarische Programm kulturell weiter. Die Staatlichen Schlösser und Gärten stellen zwischen 10.00 und 17.00 Uhr verschiedene Standorte am „Schlosserlebnistag“ zur Verfügung. Auf einer Picknickdecke kann im Schloss Solitude oder vor der Grabkapelle mit Ausblick über Weinberge gepicknickt werden.

Wer keinen eigenen Picknickkorb mitgenommen hat, kann sich an verschiedenen Standorten einen Korb mit allerlei Leckereien kaufen.

Mitteilung von City-Initiative Stuttgart