Kuh flüchtet vom Schlachthof und wird von Zug angefahren

Eine Kuh ist von einem Schlachthof im Schwarzwald geflüchtet - dem Tod am Ende aber nicht von der Schippe gesprungen. Nach Angaben der Polizei war das Tier am Freitag beim Verladen von dem Schlachthof in Villingen-Schwenningen getürmt. Der Fluchtweg war allerdings nicht besonders geschickt: Die Kuh rannte demnach in Richtung von Bahngleisen und wurde prompt von einem Regionalzug erfasst und verletzt. Mitarbeiter des Schlachthofs eilten hinterher - und töteten die Kuh vorschriftsgemäß. Der Zug wurde demnach nicht beschädigt.

