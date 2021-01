Ein selbstgebastelter Bewegungsmelder mit Tiergeräuschen hat in Mannheim einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Nachdem dieser mit Werkzeug in die Souterrain-Wohnung des Einfamilienhauses eingedrungen war, löste das Gerät künstliches Hundegebell aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das jagte dem Täter in der Nacht zum Montag wohl Angst ein, und er flüchtete. Ein nahe dem Bewegungsmelder stehendes Babyfon übertrug die ungewöhnlichen Töne ins Erdgeschoss. Der 51-jährige Bewohner hielt sich gerade dort auf und verständigte sofort die Polizei. Der Einbrecher entkam dennoch unerkannt.

