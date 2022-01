Kretschmann kündigt Änderung beim Stufensystem im Umgang mit Corona an

Im Umgang mit der Corona-Pandemie wird Baden-Württemberg künftig nicht mehr so einfach in die besonders einschränkende Alarmstufe II wechseln können. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) während einer Regierungserklärung am Mittwoch im Stuttgarter Landtag angekündigt.

Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshof vom Dienstag kann das Land nicht mehr in der Alarmstufe II bleiben. Diese schränkt das öffentliche Leben besonders stark ein, um Ansteckungen durch das Coronavirus einzudämmen.

Die Landesregierung wollte diese höchste Stufe des vierstufigen Systems mit Blick auf die besonders ansteckende Omikron-Variante einfrieren, obwohl die Rahmenbedingungen nicht mehr gegeben sind.

Noch diese Woche soll der Schritt zurück in die normale Alarmstufe passieren

Hierfür sind zwei Faktoren wesentlich: Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen im Land sowie die Hospitalisierungsinzidenz – also die Zahl der Menschen pro 100.000 Einwohner, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus landen. Beide Werte liegen aktuell unter den Maßgaben für die Alarmstufe II.

Noch diese Woche soll der Schritt zurück in die normale Alarmstufe passieren. Dann gilt etwa für den Besuch von Restaurants und Veranstaltungen nicht mehr 2G plus, sondern 2G.

Nun will die Landesregierung das Stufensystem überarbeiten. Ein Punkt dabei laut Ministerpräsident Kretschmann: Künftig müssen sowohl die Auslastung der Intensivstationen als auch die Hospitalisierungsinzidenz die vorgegebenen Werte überschreiten, bevor ein Wechsel in die Alarmstufe II möglich ist. „Bisher genügte ein Parameter, nun müssen beide Parameter erfüllt sein, damit wir in die Alarmstufe II kommen“, erklärte er.

Noch heute soll die Corona-Verordnung des Landes entsprechend angepasst werden. Ab Freitag* sollen diese und weitere Regeln gelten.

*Hinweis: Ursprünglich hieß es, die Änderungen gelten ab Donnerstag. Winfried Kretschmann hat sich im Landtag korrigiert: Die neue Verordnung trete nicht am Donnerstag, sondern am Freitag in Kraft. Wir haben dies entsprechend geändert.