Küken in Abflussschacht gefallen: Ente löst Einsatz aus

Eine Ente hat in Friedrichshafen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Grund: Die Küken des Tieres waren in einen Abflussschacht gefallen. Daraufhin habe die Ente lautstark auf sich aufmerksam gemacht, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein geparktes Auto erschwerte aber die Rettungsaktion von Passanten, die daraufhin die Polizei riefen. Die Beamten ermittelten demnach im Anschluss am Donnerstagvormittag den Halter des Wagens, der ihn dann zur Seite fuhr. Nach der Rettung seien die Mutterente und ihre Küken „schnatternd“ in Richtung Bodensee gezogen, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210528-99-780378/2

